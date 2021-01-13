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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1379138013811382>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 00:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  M-Audio написав:А я вот смотрю в историю операций в мобильном, и вижу, что некоторые операции обозначены как "Оплата товарів\послуг-інтернет\...", а некоторые - "Оплата товарів\послуг\..."
Я вам даже больше скажу - сразу после оплаты в выписке слово "интернет" есть а после проведения по счету - оно как правило исчезает. Не обращайте на это внимание - это все ни о чем. Главное чтобы вы реально платили через инет. Дело в том что по сути все терминалы (как на наземные так и виртуальные) имеют признак реальная это оплата с чирканием-поднесением пластика или поднесением токена в том или ином виде, или же таки платеж через глобальную паутину. Бывают конечно вариации, но примерно больше чем в 99% случаев эта инфа зашита в терминале правильно и банк выпустивший карту точно знает как именно его картой платили.
  M-Audio написав:Кстати, как тут с частичным возвратом?
Проблем с возвратом тут не встречал - тут все хорошо и предлагаю особо эту тему не педалировать :)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:04

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  M-Audio написав:PS Кстати, как тут с частичным возвратом? Правильно считают, или как в "Альфа-банке" поначалу - частичный возврат отменяет кэшбэк полностью?

Должны считать правильно, так как в затратах отражается сумма фактических затрат (предавторизация за минусом возврата). Проблема осталась в том, что установленный лимит на оплату в интернете, как и лимит на все операции, не уменьшаются на такие платежи. Как сообщили в чате: потому что имеют "Другой тип операции". Т.е. если вы установили месячный лимит 10000грн., то после операций с предавторизацией такой лимит не уменьшается на проведенные платежи и потом прийдется контролировать постоянно остаток лимита...
Hit777
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

star inform+ отключается в приложухе (пункт SMS Service), робот на горячке дает пошаговую инструкцию. Получил подтверждение об отключении через СМС
zentol
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:48

  zentol написав:star inform+ отключается в приложухе (пункт SMS Service), робот на горячке дает пошаговую инструкцию. Получил подтверждение об отключении через СМС


Аха, но и 3D Secure автоматом отключается...
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:55

  jay2004 написав:Аха, но и 3D Secure автоматом отключается...


подключите на ТЛ старинформ без плюса и будет вам сриди секур
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:04

  Амвросий написав: подключите на ТЛ старинформ без плюса и будет вам сриди секур

Как его подключить, кстати?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:37

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

lloydbanksua, через оператора контакт-центра или чат, а также через менеджера в отделении.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:41

Инфа про "продолжение кешбека для всех карт" оказалась неправдой?
Т.е. кешбек действует год после подключения?
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:48

  Вкладчик1234 написав:Инфа про "продолжение кешбека для всех карт" оказалась неправдой?
Т.е. кешбек действует год после подключения?

16 января узнаем точно
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 12:18

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Вкладчик1234 написав:Инфа про "продолжение кешбека для всех карт" оказалась неправдой?
Т.е. кешбек действует год после подключения?
Ну почему же неправдой? На сайте написано, что программу продлили до 31 января 2022 года и нигде не написано что для старых карт это не так.
Хоть кому-нибудь пришло уведомление или что-то похожее, что карту отключено от программы кешбека?
unknownurl
 
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