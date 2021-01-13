Оно и не приходит. Просто не платят кешбек спустя год (по крайней мере в прошлом году так было)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 січ, 2021 12:23
Оно и не приходит. Просто не платят кешбек спустя год (по крайней мере в прошлом году так было)
Biden's Laptop Matters
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