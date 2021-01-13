RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1379138013811382

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 12:23

  unknownurl написав:Хоть кому-нибудь пришло уведомление или что-то похожее, что карту отключено от программы кешбека?

Оно и не приходит. Просто не платят кешбек спустя год (по крайней мере в прошлом году так было)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13806
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7525 раз.
Подякували: 3617 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 12:52

  MASolomko написав:lloydbanksua, через оператора контакт-центра или чат, а также через менеджера в отделении.

менеджер в отделении отказалась возиться с этой услугой и послала меня в чат :mrgreen: .
sergia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 99
З нами з: 14.12.20
Подякував: 59 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:22

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Вернули 300грн за 30 операций. Ключ код не приходил. Переписывался в чате в прошлом году. Обещали в течении 20раб дней. Выплатили раньше- огромный респект банку.
lel
 
Повідомлень: 2811
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1018 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:29

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

И мне пришло 600 и жене 300
Вадимка
 
Повідомлень: 140
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1379138013811382
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, STIGA, vitaliy1111 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (92348)
14.01.2021 14:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.