Оно и не приходит. Просто не платят кешбек спустя год (по крайней мере в прошлом году так было)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 січ, 2021 12:23
Оно и не приходит. Просто не платят кешбек спустя год (по крайней мере в прошлом году так было)
Biden's Laptop Matters
Додано: Чет 14 січ, 2021 12:52
Додано: Чет 14 січ, 2021 13:22
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Вернули 300грн за 30 операций. Ключ код не приходил. Переписывался в чате в прошлом году. Обещали в течении 20раб дней. Выплатили раньше- огромный респект банку.
Додано: Чет 14 січ, 2021 13:29
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
И мне пришло 600 и жене 300
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