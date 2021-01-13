Оно и не приходит. Просто не платят кешбек спустя год (по крайней мере в прошлом году так было)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 січ, 2021 12:23
Оно и не приходит. Просто не платят кешбек спустя год (по крайней мере в прошлом году так было)
Biden's Laptop Matters
Додано: Чет 14 січ, 2021 12:52
Додано: Чет 14 січ, 2021 13:22
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Вернули 300грн за 30 операций. Ключ код не приходил. Переписывался в чате в прошлом году. Обещали в течении 20раб дней. Выплатили раньше- огромный респект банку.
Додано: Чет 14 січ, 2021 13:29
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
И мне пришло 600 и жене 300
Додано: Чет 14 січ, 2021 14:24
Осталось по тысяче ещё заплатить
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Чет 14 січ, 2021 14:56
Додано: Чет 14 січ, 2021 15:06
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Давайте до 16го перестанем писать про кешбек-программу? 16го напишут - пришло ли по старым картам или нет.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Чет 14 січ, 2021 15:06
Хто вже платив через цю Уплату, спитайте в чаті Сібаса МСС за хоча б кількома платежами різними, щоб знати, чи годний сервіс для отримання КБ від Ясно ПУМБа. Дякую!
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
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