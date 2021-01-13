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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 січ, 2021 18:24
sergia в трм то и дело, что ничем полезным
Кешбечные карты!
Додано: Чет 14 січ, 2021 19:59
Додано: Чет 14 січ, 2021 20:00
kreuz
оплачував того тижня тестовий платіж картою ясно через сервіс uplata без комісії, сьогодні прийшов кешбек. Також порахувало оплату в 6 категорію.
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