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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 січ, 2021 18:24
sergia в трм то и дело, что ничем полезным
Кешбечные карты!
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Додано: Чет 14 січ, 2021 19:59
sergia написав:
че-то не вкурю, чем принципиально отличается Star Inform + от Star Inform, кроме стоимости?
си+ для лошар
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Додано: Чет 14 січ, 2021 20:00
kreuz
оплачував того тижня тестовий платіж картою ясно через сервіс uplata без комісії, сьогодні прийшов кешбек. Також порахувало оплату в 6 категорію.
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Sirchyk
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Додано: Чет 14 січ, 2021 21:15
Это вы не вту ветку написали.Вам в ПУМБ
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Вадимка
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Додано: Чет 14 січ, 2021 21:53
Вадимка написав:
Это вы не вту ветку написали.Вам в ПУМБ
Та байдуже: у всіх гілках ті самі люди мусолять ті самі теми. Тут хоч представник не читає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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