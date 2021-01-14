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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1380138113821383

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:24

sergia в трм то и дело, что ничем полезным
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  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 19:59

  sergia написав:че-то не вкурю, чем принципиально отличается Star Inform + от Star Inform, кроме стоимости?

си+ для лошар
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 20:00

kreuz
оплачував того тижня тестовий платіж картою ясно через сервіс uplata без комісії, сьогодні прийшов кешбек. Також порахувало оплату в 6 категорію.
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 21:15

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Это вы не вту ветку написали.Вам в ПУМБ
Вадимка
 
Повідомлень: 141
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 21:53

  Вадимка написав:Это вы не вту ветку написали.Вам в ПУМБ

Та байдуже: у всіх гілках ті самі люди мусолять ті самі теми. Тут хоч представник не читає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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