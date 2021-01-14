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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 січ, 2021 18:24
sergia в трм то и дело, что ничем полезным
Кешбечные карты!
Додано: Чет 14 січ, 2021 19:59
Додано: Чет 14 січ, 2021 20:00
kreuz
оплачував того тижня тестовий платіж картою ясно через сервіс uplata без комісії, сьогодні прийшов кешбек. Також порахувало оплату в 6 категорію.
Додано: Чет 14 січ, 2021 21:15
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Это вы не вту ветку написали.Вам в ПУМБ
Додано: Чет 14 січ, 2021 21:53
Та байдуже: у всіх гілках ті самі люди мусолять ті самі теми. Тут хоч представник не читає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:45
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Кешбек по Ньюкард завтра будет, так как 16го обычный рабочий? Или в понедельник?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
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