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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1380138113821383

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:24

sergia в трм то и дело, что ничем полезным
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2816
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 19:59

  sergia написав:че-то не вкурю, чем принципиально отличается Star Inform + от Star Inform, кроме стоимости?

си+ для лошар
Мизантрóп
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Повідомлень: 5190
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 20:00

kreuz
оплачував того тижня тестовий платіж картою ясно через сервіс uplata без комісії, сьогодні прийшов кешбек. Також порахувало оплату в 6 категорію.
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 21:15

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Это вы не вту ветку написали.Вам в ПУМБ
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 21:53

  Вадимка написав:Это вы не вту ветку написали.Вам в ПУМБ

Та байдуже: у всіх гілках ті самі люди мусолять ті самі теми. Тут хоч представник не читає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:45

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Кешбек по Ньюкард завтра будет, так как 16го обычный рабочий? Или в понедельник?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. + 50грн. ВсеКарта/ВсеМожу в ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJ+100 грн кожен Карта«Зелена»https://abank24.page.link/X1uu Получи карту на 50 грн
_PORT_UA
 
Повідомлень: 663
З нами з: 09.02.14
Подякував: 91 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:35

_PORT_UA должен завтра - это будет регламент пятницы
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2816
З нами з: 08.04.14
Подякував: 25 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:49

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

uplata.ua не отправляет платеж по реквизитам? Доходит до последнего шага Подтвердить, а кнопка подтверждения не активна. У всех так?
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
    Spring
     
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    Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:53

      Spring написав:uplata.ua не отправляет платеж по реквизитам? Доходит до последнего шага Подтвердить, а кнопка подтверждения не активна. У всех так?

    Да
    vitaliy1111
     
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