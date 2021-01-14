|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:35
_PORT_UA должен завтра - это будет регламент пятницы
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:49
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
uplata.ua не отправляет платеж по реквизитам? Доходит до последнего шага Подтвердить, а кнопка подтверждения не активна. У всех так?
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:53
Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:03
кешбек
кто то платил за каско в УСГ через портмоне-
Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:15
Якщо хтось і дасть КБ, то це Сибас. Виставте правильно ліміти і тестуйте.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:18
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
По реквізитах платити комуналь чи по конторі і особовому рахунку на цьому агрезаторі? МСС одне і теж?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:34
Это только ко мне прикрепили персонального менеджера?
Или остальных держателей ньюкард тоже облагородили?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:41
Ні не підкріпили...Ви тепер ВІП...вітання.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:02
Звичайно лише Вас. Жоден інший форумчанин про це не відписувався. Більше скажу, Вам одному будуть платити 5% кешбеку за розрахунки в Інтернеті. Користуйтеся!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:47
klug и старинформ бесплатный подключат
Кешбечные карты!
Зараз переглядають цей форум: extreme_lviv_ua, Ferlakur, ingtrans, wadimk і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|