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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1380138113821383

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:35

_PORT_UA должен завтра - это будет регламент пятницы
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:49

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

uplata.ua не отправляет платеж по реквизитам? Доходит до последнего шага Подтвердить, а кнопка подтверждения не активна. У всех так?
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
    Spring
     
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    Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:53

      Spring написав:uplata.ua не отправляет платеж по реквизитам? Доходит до последнего шага Подтвердить, а кнопка подтверждения не активна. У всех так?

    Да
    vitaliy1111
     
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    Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:03

    кешбек

    кто то платил за каско в УСГ через портмоне- https://www.portmone.com.ua/r3/oplata-s ... hova-hrupa будет кеш бек по ньюкард? есть сомнения на этот счет, потому что платил с Б5 таскома у них в офисе, терминалом - так кеш бека небыло, так как это страховая компания,у них там код операции специфический.
    yoggik
     
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    Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:15

    Якщо хтось і дасть КБ, то це Сибас. Виставте правильно ліміти і тестуйте.
    Клуб анонімних диванних аналітиків.
    klug
     
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    Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:18

    Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

      Spring написав:uplata.ua не отправляет платеж по реквизитам?

    По реквізитах платити комуналь чи по конторі і особовому рахунку на цьому агрезаторі? МСС одне і теж?
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    Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:34

    Это только ко мне прикрепили персонального менеджера?
    Или остальных держателей ньюкард тоже облагородили?
    Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
    swan forever
     
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    Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:41

      swan forever написав:Это только ко мне прикрепили персонального менеджера?
    Или остальных держателей ньюкард тоже облагородили?

    Ні не підкріпили...Ви тепер ВІП...вітання.
    http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
    Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
    Квесторе_поверніться
     
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    Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:02

      swan forever написав:Это только ко мне прикрепили персонального менеджера?
    Или остальных держателей ньюкард тоже облагородили?

    Звичайно лише Вас. Жоден інший форумчанин про це не відписувався. Більше скажу, Вам одному будуть платити 5% кешбеку за розрахунки в Інтернеті. Користуйтеся!
    Клуб анонімних диванних аналітиків.
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    Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:47

    klug и старинформ бесплатный подключат :mrgreen:
    Кешбечные карты!
    1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
    2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
    3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
    Вопросы - в личку!
    omb
     
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