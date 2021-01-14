Иронию заценил, спасибо.
Мне другое интересно - отчего происходит выбор "клиента" и чем это чревато.
Если снова иронизировать, то не надо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:51
Иронию заценил, спасибо.
Мне другое интересно - отчего происходит выбор "клиента" и чем это чревато.
Если снова иронизировать, то не надо.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:16
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Так и хочется иронизировать
Если бы было чревато, то на форуме уже был бы шум. А раз его нет, то ничем не чревато. И даже в чем-то удобно.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
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