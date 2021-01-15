Иронию заценил, спасибо.
Мне другое интересно - отчего происходит выбор "клиента" и чем это чревато.
Если снова иронизировать, то не надо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:51
Иронию заценил, спасибо.
Мне другое интересно - отчего происходит выбор "клиента" и чем это чревато.
Если снова иронизировать, то не надо.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:16
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Так и хочется иронизировать
Если бы было чревато, то на форуме уже был бы шум. А раз его нет, то ничем не чревато. И даже в чем-то удобно.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: П'ят 15 січ, 2021 23:02
Я намагався випитати у своєї менеджерки. Вона відповіла, що "майже випадково". Я зауважив, що це нераціональне використання віп-ресурсів і, маючи доступ до інформації про клієнта та історії його трансакцій, вони могли б значно точніше визначати тих, кому ця послуга принести б користь. На що вона відповіла, що їм і так норм. Що цікаво, коли менеджериня змінилася, то нова навіть не спромоглася написати, щоб тепер звертався за новими контактами, а не тими, що залишила попередня. Про зміну дізнався коли побачив, що змінилося фото у застосунку.
На скільки я знаю, то поки тут жодну свиню не зарізали, хоч з менеджересами, хоч без.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 16 січ, 2021 05:56
Теперь ясно, спасибо большое.
А то я просто очень удивился вниманию от банка.
Значит имеем нерациональное расходование средств в лавке. Таких менеджеров не один десяток, наверное.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Суб 16 січ, 2021 06:16
Или можкт наоборот - более рациональноа использование с учётом текущих условий и, например, предусматривающее сокращение персонала в отделениях и объединение отделений и предоставлением некоторых услуг дистанционно.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
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