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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:51

  klug написав:
  swan forever написав:Это только ко мне прикрепили персонального менеджера?
Или остальных держателей ньюкард тоже облагородили?

Звичайно лише Вас. Жоден інший форумчанин про це не відписувався. Більше скажу, Вам одному будуть платити 5% кешбеку за розрахунки в Інтернеті. Користуйтеся!

Иронию заценил, спасибо.
Мне другое интересно - отчего происходит выбор "клиента" и чем это чревато.
Если снова иронизировать, то не надо.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:16

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  swan forever написав:Иронию заценил, спасибо.
Мне другое интересно - отчего происходит выбор "клиента" и чем это чревато.
Если снова иронизировать, то не надо.

Так и хочется иронизировать :)
Если бы было чревато, то на форуме уже был бы шум. А раз его нет, то ничем не чревато. И даже в чем-то удобно.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 23:02

  swan forever написав:Мне другое интересно - отчего происходит выбор "клиента" и чем это чревато.

Я намагався випитати у своєї менеджерки. Вона відповіла, що "майже випадково". Я зауважив, що це нераціональне використання віп-ресурсів і, маючи доступ до інформації про клієнта та історії його трансакцій, вони могли б значно точніше визначати тих, кому ця послуга принести б користь. На що вона відповіла, що їм і так норм. Що цікаво, коли менеджериня змінилася, то нова навіть не спромоглася написати, щоб тепер звертався за новими контактами, а не тими, що залишила попередня. Про зміну дізнався коли побачив, що змінилося фото у застосунку.

На скільки я знаю, то поки тут жодну свиню не зарізали, хоч з менеджересами, хоч без.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 05:56

  klug написав:
  swan forever написав:Мне другое интересно - отчего происходит выбор "клиента" и чем это чревато.

Я намагався випитати у своєї менеджерки. Вона відповіла, що "майже випадково". Я зауважив, що це нераціональне використання віп-ресурсів і, маючи доступ до інформації про клієнта та історії його трансакцій, вони могли б значно точніше визначати тих, кому ця послуга принести б користь. На що вона відповіла, що їм і так норм. Що цікаво, коли менеджериня змінилася, то нова навіть не спромоглася написати, щоб тепер звертався за новими контактами, а не тими, що залишила попередня. Про зміну дізнався коли побачив, що змінилося фото у застосунку.

На скільки я знаю, то поки тут жодну свиню не зарізали, хоч з менеджересами, хоч без.

Теперь ясно, спасибо большое.
А то я просто очень удивился вниманию от банка.
Значит имеем нерациональное расходование средств в лавке. Таких менеджеров не один десяток, наверное.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 06:16

  swan forever написав:Значит имеем нерациональное расходование средств в лавке. Таких менеджеров не один десяток, наверное.

Или можкт наоборот - более рациональноа использование с учётом текущих условий и, например, предусматривающее сокращение персонала в отделениях и объединение отделений и предоставлением некоторых услуг дистанционно.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 10:44

  klug написав: Про зміну дізнався коли побачив, що змінилося фото у застосунку.


А это где то фото?
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