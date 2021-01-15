Додано: Суб 16 січ, 2021 11:01

Aps написав: klug написав: Про зміну дізнався коли побачив, що змінилося фото у застосунку.

Про зміну дізнався коли побачив, що змінилося фото у застосунку.



А это где то фото? А это где то фото?

тапните на "чат" и там первая строка будет инфа о вашем персмене. На нее тоже можно тапнуть она раскроется более полно. Там и будет фото. По крайней мере в апке моей супруги оно есть, а в моей просто зеленый кружочек с силуэтом. Может потому что я не деФФачка и мне рекламировать персмена не надо