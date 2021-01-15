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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 січ, 2021 11:06
Hack-Stock написав:
пришел кишмиш, в выходной день, ничоси
Також прийшов кешбек на карту, в якої закінчився термін кешбеку. Так що однозначно продовжили термін.
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Sirchyk
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Додано: Суб 16 січ, 2021 11:07
По "новой" пришел, а по той которая "закончилась" в октябре нет(
Востаннє редагувалось an0nym
в Суб 16 січ, 2021 11:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 січ, 2021 11:08
Flamingo написав: Aps написав:
А это где то фото?
тапните на "чат" и там первая строка будет инфа о вашем персмене.
Нет у меня того. Хотя сообщение что он у меня есть было и довольно давно. Правда все никак не свяжется со мной. Занят наверное сильно. )
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Aps
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Додано: Суб 16 січ, 2021 11:10
Flamingo написав:
Кстати получен ответ продлили ли программу кишмиша
Картку, відкриту 1 рік тому, закривати і відкривати нову чи є шанс на продовження програми для діючої картки?
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V2
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Додано: Суб 16 січ, 2021 11:10
Sirchyk написав:
Так що однозначно продовжили термін.
До 31.01.21...лише на місяць. Чи погано поінформований?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 16 січ, 2021 11:14
Квесторе_поверніться написав: Sirchyk написав:
Так що однозначно продовжили термін.
До 31.01.21...лише на місяць. Чи погано поінформований?
На сайте до 31.01.22
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ishvara
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Додано: Суб 16 січ, 2021 11:16
Всем кто не получил обычный (не акционный по очевыгоде) кэшбек по закончившимся картам. Я только что говорил с персменом. Спросил - вот я 28 декабря у вас уточнял продлили ли кэшбек по открытым 1 год назад и более ньюкартам - вы ответили что 100% продлили - но сегодня я ничего не получил, хотя по моей карте моей супруги чья карта выпущена менее года назад все есть. Он по сути не дал мне договорить фразу сказал следующее: "Да есть проблема - она общеизвестна - кэшбек однозначно продлили и по старым картам тоже, но по старым картам произошел сбой - его исправляют вручную, надо чтобы Ваше имя внесли в списки не получивших кэшбека и вам все выплатят, но немного позже". Ну я попросил чтобы меня в списки внесли. Как-то так... За что купил, за то и продаю
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Суб 16 січ, 2021 11:30
Квесторе_поверніться написав: Sirchyk написав:
Так що однозначно продовжили термін.
До 31.01.21...лише на місяць. Чи погано поінформований?
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Мизантрóп
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Додано: Суб 16 січ, 2021 11:36
Flamingo написав:
Я только что говорил с персменом.
За 1000 грн. не запитували?
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V2
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Додано: Суб 16 січ, 2021 11:41
V2 написав:
Картку, відкриту 1 рік тому, закривати і відкривати нову чи є шанс на продовження програми для діючої картки?
Закрывать не стоит. КБ продолжили для старых карт.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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