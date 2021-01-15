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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1383138413851386>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:06

  Hack-Stock написав:пришел кишмиш, в выходной день, ничоси

Також прийшов кешбек на карту, в якої закінчився термін кешбеку. Так що однозначно продовжили термін.
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:07

По "новой" пришел, а по той которая "закончилась" в октябре нет(
Востаннє редагувалось an0nym в Суб 16 січ, 2021 11:09, всього редагувалось 1 раз.
an0nym
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:08

  Flamingo написав:
  Aps написав: А это где то фото?

тапните на "чат" и там первая строка будет инфа о вашем персмене.


Нет у меня того. Хотя сообщение что он у меня есть было и довольно давно. Правда все никак не свяжется со мной. Занят наверное сильно. )
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:10

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Flamingo написав:Кстати получен ответ продлили ли программу кишмиша


Картку, відкриту 1 рік тому, закривати і відкривати нову чи є шанс на продовження програми для діючої картки?
V2
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:10

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Sirchyk написав:Так що однозначно продовжили термін.

До 31.01.21...лише на місяць. Чи погано поінформований?
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:14

  Квесторе_поверніться написав:
  Sirchyk написав:Так що однозначно продовжили термін.

До 31.01.21...лише на місяць. Чи погано поінформований?

На сайте до 31.01.22
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:16

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Всем кто не получил обычный (не акционный по очевыгоде) кэшбек по закончившимся картам. Я только что говорил с персменом. Спросил - вот я 28 декабря у вас уточнял продлили ли кэшбек по открытым 1 год назад и более ньюкартам - вы ответили что 100% продлили - но сегодня я ничего не получил, хотя по моей карте моей супруги чья карта выпущена менее года назад все есть. Он по сути не дал мне договорить фразу сказал следующее: "Да есть проблема - она общеизвестна - кэшбек однозначно продлили и по старым картам тоже, но по старым картам произошел сбой - его исправляют вручную, надо чтобы Ваше имя внесли в списки не получивших кэшбека и вам все выплатят, но немного позже". Ну я попросил чтобы меня в списки внесли. Как-то так... За что купил, за то и продаю ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:30

  Квесторе_поверніться написав:
  Sirchyk написав:Так що однозначно продовжили термін.

До 31.01.21...лише на місяць. Чи погано поінформований?

ctrl+F5

viewtopic.php?p=5145487#p5145487
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:36

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Flamingo написав:Я только что говорил с персменом.


За 1000 грн. не запитували? ;)
V2
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:41

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  V2 написав:Картку, відкриту 1 рік тому, закривати і відкривати нову чи є шанс на продовження програми для діючої картки?

Закрывать не стоит. КБ продолжили для старых карт.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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