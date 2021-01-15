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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:41

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Пока не знаю обращаться им сегодня или уже завтра/после завтра. Вдруг они сегодня ещё доначисляют его :D
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:54

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Aps написав:
  Flamingo написав:
  Aps написав: А это где то фото?

тапните на "чат" и там первая строка будет инфа о вашем персмене.


Нет у меня того. Хотя сообщение что он у меня есть было и довольно давно. Правда все никак не свяжется со мной. Занят наверное сильно. )
У меня отображался персональный менеджер во вкладке чата, а после НГ пропал...
Сообщение, что меня перевели в обычное отделение, не приходило, чёт странно, но я не сильно расстроился.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:09

  Flamingo написав:Всем кто не получил обычный (не акционный по очевыгоде) кэшбек по закончившимся картам. Я только что говорил с персменом. Спросил - вот я 28 декабря у вас уточнял продлили ли кэшбек по открытым 1 год назад и более ньюкартам - вы ответили что 100% продлили - но сегодня я ничего не получил, хотя по моей карте моей супруги чья карта выпущена менее года назад все есть. Он по сути не дал мне договорить фразу сказал следующее: "Да есть проблема - она общеизвестна - кэшбек однозначно продлили и по старым картам тоже, но по старым картам произошел сбой - его исправляют вручную, надо чтобы Ваше имя внесли в списки не получивших кэшбека и вам все выплатят, но немного позже". Ну я попросил чтобы меня в списки внесли. Как-то так... За что купил, за то и продаю ;)

Поставив задачу і своєму персмену. Займається...
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
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