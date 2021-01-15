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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 січ, 2021 11:41
Пока не знаю обращаться им сегодня или уже завтра/после завтра. Вдруг они сегодня ещё доначисляют его
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Додано: Суб 16 січ, 2021 11:54
Aps написав: Flamingo написав: Aps написав:
А это где то фото?
тапните на "чат" и там первая строка будет инфа о вашем персмене.
Нет у меня того. Хотя сообщение что он у меня есть было и довольно давно. Правда все никак не свяжется со мной. Занят наверное сильно. )
У меня отображался персональный менеджер во вкладке чата, а после НГ пропал...
Сообщение, что меня перевели в обычное отделение, не приходило, чёт странно, но я не сильно расстроился.
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Додано: Суб 16 січ, 2021 12:09
Flamingo написав:
Всем кто не получил обычный (не акционный по очевыгоде) кэшбек по закончившимся картам. Я только что говорил с персменом. Спросил - вот я 28 декабря у вас уточнял продлили ли кэшбек по открытым 1 год назад и более ньюкартам - вы ответили что 100% продлили - но сегодня я ничего не получил, хотя по моей карте моей супруги чья карта выпущена менее года назад все есть. Он по сути не дал мне договорить фразу сказал следующее: "Да есть проблема - она общеизвестна - кэшбек однозначно продлили и по старым картам тоже, но по старым картам произошел сбой - его исправляют вручную, надо чтобы Ваше имя внесли в списки не получивших кэшбека и вам все выплатят, но немного позже". Ну я попросил чтобы меня в списки внесли. Как-то так... За что купил, за то и продаю
Поставив задачу і своєму персмену. Займається...
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