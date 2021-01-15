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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1384138513861387>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:41

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Пока не знаю обращаться им сегодня или уже завтра/после завтра. Вдруг они сегодня ещё доначисляют его :D
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:54

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Aps написав:
  Flamingo написав:
  Aps написав: А это где то фото?

тапните на "чат" и там первая строка будет инфа о вашем персмене.


Нет у меня того. Хотя сообщение что он у меня есть было и довольно давно. Правда все никак не свяжется со мной. Занят наверное сильно. )
У меня отображался персональный менеджер во вкладке чата, а после НГ пропал...
Сообщение, что меня перевели в обычное отделение, не приходило, чёт странно, но я не сильно расстроился.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:09

  Flamingo написав:Всем кто не получил обычный (не акционный по очевыгоде) кэшбек по закончившимся картам. Я только что говорил с персменом. Спросил - вот я 28 декабря у вас уточнял продлили ли кэшбек по открытым 1 год назад и более ньюкартам - вы ответили что 100% продлили - но сегодня я ничего не получил, хотя по моей карте моей супруги чья карта выпущена менее года назад все есть. Он по сути не дал мне договорить фразу сказал следующее: "Да есть проблема - она общеизвестна - кэшбек однозначно продлили и по старым картам тоже, но по старым картам произошел сбой - его исправляют вручную, надо чтобы Ваше имя внесли в списки не получивших кэшбека и вам все выплатят, но немного позже". Ну я попросил чтобы меня в списки внесли. Как-то так... За что купил, за то и продаю ;)

Поставив задачу і своєму персмену. Займається...
У пошуках % на залишок і кешбеку переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну) або всеКартку від ПУМБ (+100 грн чистими):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:23

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Каже, що сьогодні основний кешбек начебто ще має бути. А ключ на штукарь надішлють наступного тижня. Що ж, повіримо йому, далі буде...
У пошуках % на залишок і кешбеку переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну) або всеКартку від ПУМБ (+100 грн чистими):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:31

господа, по нью-картам с БИН 516930 есть у кого-то выплата?
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:33

  kreuz написав:
  Flamingo написав:Всем кто не получил обычный (не акционный по очевыгоде) кэшбек по закончившимся картам. Я только что говорил с персменом. Спросил - вот я 28 декабря у вас уточнял продлили ли кэшбек по открытым 1 год назад и более ньюкартам - вы ответили что 100% продлили - но сегодня я ничего не получил, хотя по моей карте моей супруги чья карта выпущена менее года назад все есть. Он по сути не дал мне договорить фразу сказал следующее: "Да есть проблема - она общеизвестна - кэшбек однозначно продлили и по старым картам тоже, но по старым картам произошел сбой - его исправляют вручную, надо чтобы Ваше имя внесли в списки не получивших кэшбека и вам все выплатят, но немного позже". Ну я попросил чтобы меня в списки внесли. Как-то так... За что купил, за то и продаю ;)

Поставив задачу і своєму персмену. Займається...

Та же ситуация, но так как нет персонального менеджера, был вынужден обратиться за помощью в чат.
Карте так же больше года(БИН 516930). В декабре сделал три оплаты на сумму около 60 грн.
По факту кешбека нет и не будет, по словам специалиста из чата.
Операции ранее окешбечивались и произведены онлайн.
Но сейчас ответ: 'Ця сума не врахована у виплату кеш беку, бо не підходить під тип оплати.
Всі операції фіксуються автоматично за типи типами оплат які внесені у систему, якщо ця оплата не підходить по типу оплати виплати не відбудеться.'
Так что не даром в основном использовал более "свежую" карту в прошлом месяце!
Sater
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:42

  Sater написав:Операции ранее окешбечивались и произведены онлайн.
Но сейчас ответ: 'Ця сума не врахована у виплату кеш беку, бо не підходить під тип оплати.


Очередной пример того что на поддержке несут вякую чушь лишь бы от них отстали.
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:44

  IMPRINTER написав:господа, по нью-картам с БИН 516930 есть у кого-то выплата?
я по такой получил уже, это у меня последний месяц.. буду узнавать надо ли переоткрывать
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:46

  IMPRINTER написав:господа, по нью-картам с БИН 516930 есть у кого-то выплата?

да, выплатили
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:53

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

clientage написав:
  IMPRINTER написав:господа, по нью-картам с БИН 516930 есть у кого-то выплата?

да, выплатили
Карте меньше года?
gav
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