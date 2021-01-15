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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 січ, 2021 11:41
Пока не знаю обращаться им сегодня или уже завтра/после завтра. Вдруг они сегодня ещё доначисляют его
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Додано: Суб 16 січ, 2021 11:54
Aps написав: Flamingo написав: Aps написав:
А это где то фото?
тапните на "чат" и там первая строка будет инфа о вашем персмене.
Нет у меня того. Хотя сообщение что он у меня есть было и довольно давно. Правда все никак не свяжется со мной. Занят наверное сильно. )
У меня отображался персональный менеджер во вкладке чата, а после НГ пропал...
Сообщение, что меня перевели в обычное отделение, не приходило, чёт странно, но я не сильно расстроился.
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Додано: Суб 16 січ, 2021 12:09
Flamingo написав:
Всем кто не получил обычный (не акционный по очевыгоде) кэшбек по закончившимся картам. Я только что говорил с персменом. Спросил - вот я 28 декабря у вас уточнял продлили ли кэшбек по открытым 1 год назад и более ньюкартам - вы ответили что 100% продлили - но сегодня я ничего не получил, хотя по моей карте моей супруги чья карта выпущена менее года назад все есть. Он по сути не дал мне договорить фразу сказал следующее: "Да есть проблема - она общеизвестна - кэшбек однозначно продлили и по старым картам тоже, но по старым картам произошел сбой - его исправляют вручную, надо чтобы Ваше имя внесли в списки не получивших кэшбека и вам все выплатят, но немного позже". Ну я попросил чтобы меня в списки внесли. Как-то так... За что купил, за то и продаю
Поставив задачу і своєму персмену. Займається...
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kreuz
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Додано: Суб 16 січ, 2021 12:23
Каже, що сьогодні основний кешбек начебто ще має бути. А ключ на штукарь надішлють наступного тижня. Що ж, повіримо йому, далі буде...
У пошуках % на залишок і кешбеку переходь на темний бік за карткою Моно
(+50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку
(+50 грн), КОКО
від Форварду
(+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну) або всеКартку
від ПУМБ
(+100 грн чистими):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
- viber://v.pumb.ua/bcRvzq
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kreuz
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Додано: Суб 16 січ, 2021 12:31
господа, по нью-картам с БИН 516930 есть у кого-то выплата?
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Додано: Суб 16 січ, 2021 12:33
kreuz написав: Flamingo написав:
Всем кто не получил обычный (не акционный по очевыгоде) кэшбек по закончившимся картам. Я только что говорил с персменом. Спросил - вот я 28 декабря у вас уточнял продлили ли кэшбек по открытым 1 год назад и более ньюкартам - вы ответили что 100% продлили - но сегодня я ничего не получил, хотя по моей карте моей супруги чья карта выпущена менее года назад все есть. Он по сути не дал мне договорить фразу сказал следующее: "Да есть проблема - она общеизвестна - кэшбек однозначно продлили и по старым картам тоже, но по старым картам произошел сбой - его исправляют вручную, надо чтобы Ваше имя внесли в списки не получивших кэшбека и вам все выплатят, но немного позже". Ну я попросил чтобы меня в списки внесли. Как-то так... За что купил, за то и продаю
Поставив задачу і своєму персмену. Займається...
Та же ситуация, но так как нет персонального менеджера, был вынужден обратиться за помощью в чат.
Карте так же больше года(БИН 516930). В декабре сделал три оплаты на сумму около 60 грн.
По факту кешбека нет и не будет, по словам специалиста из чата.
Операции ранее окешбечивались и произведены онлайн.
Но сейчас ответ: 'Ця сума не врахована у виплату кеш беку, бо не підходить під тип оплати.
Всі операції фіксуються автоматично за типи типами оплат які внесені у систему, якщо ця оплата не підходить по типу оплати виплати не відбудеться.'
Так что не даром в основном использовал более "свежую" карту в прошлом месяце!
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Sater
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Додано: Суб 16 січ, 2021 12:42
Sater написав:
Операции ранее окешбечивались и произведены онлайн.
Но сейчас ответ: 'Ця сума не врахована у виплату кеш беку, бо не підходить під тип оплати.
Очередной пример того что на поддержке несут вякую чушь лишь бы от них отстали.
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Додано: Суб 16 січ, 2021 12:44
IMPRINTER написав:
господа, по нью-картам с БИН 516930 есть у кого-то выплата?
я по такой получил уже, это у меня последний месяц.. буду узнавать надо ли переоткрывать
Кешбечные карты!
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Додано: Суб 16 січ, 2021 12:46
IMPRINTER написав:
господа, по нью-картам с БИН 516930 есть у кого-то выплата?
да, выплатили
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 16 січ, 2021 12:53
clientage написав: IMPRINTER написав:
господа, по нью-картам с БИН 516930 есть у кого-то выплата?
да, выплатили
Карте меньше года?
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