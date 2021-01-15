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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1384138513861387

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:55

  gav написав:
clientage написав:
  IMPRINTER написав:господа, по нью-картам с БИН 516930 есть у кого-то выплата?

да, выплатили
Карте меньше года?

Да, апрельская
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:59

  IMPRINTER написав:господа, по нью-картам с БИН 516930 есть у кого-то выплата?

Нет выплаты
Персмен на горячее сказал системный сбой, доначислят. Но в список не внёс, сказал нас много, всем доначислят.
Кешбек закончился по карте в октябре, в декабре возобновился до 31.01.22 по словам персмена

Апдейт. Ситуация спорная, заняли позицию если не было смс о продлении, то кешбек не продлили. Хорошо в чате остался скрин переписки, где сообщали обратное. Разбираются в ситуации, пока ничего не понятно
Востаннє редагувалось Spring в Суб 16 січ, 2021 13:12, всього редагувалось 1 раз.
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    Spring
     
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    Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 13:04

    по переоткрытой карте кешбек сегодня пришел :)
    Амвросий
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    Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 13:46

      Spring написав:
      IMPRINTER написав:господа, по нью-картам с БИН 516930 есть у кого-то выплата?

    Нет выплаты

    Апдейт. Ситуация спорная, заняли позицию если не было смс о продлении, то кешбек не продлили. Хорошо в чате остался скрин переписки, где сообщали обратное. Разбираются в ситуации, пока ничего не понятно


    По двум старым картам получил кишмиш, хрю.
    Смс о пролонгации кормушки не получал.
    Покупки были 28 и 29 декабря.

    100% сбой. Однозначно Сибас будет держать марку и выплатит всем.
    STIGA
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