Да, апрельская
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 січ, 2021 12:55
Да, апрельская
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 16 січ, 2021 12:59
Нет выплаты
Персмен на горячее сказал системный сбой, доначислят. Но в список не внёс, сказал нас много, всем доначислят.
Кешбек закончился по карте в октябре, в декабре возобновился до 31.01.22 по словам персмена
Апдейт. Ситуация спорная, заняли позицию если не было смс о продлении, то кешбек не продлили. Хорошо в чате остался скрин переписки, где сообщали обратное. Разбираются в ситуации, пока ничего не понятно
Востаннє редагувалось Spring в Суб 16 січ, 2021 13:12, всього редагувалось 1 раз.
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
Додано: Суб 16 січ, 2021 13:46
По двум старым картам получил кишмиш, хрю.
Смс о пролонгации кормушки не получал.
Покупки были 28 и 29 декабря.
100% сбой. Однозначно Сибас будет держать марку и выплатит всем.
Додано: Суб 16 січ, 2021 13:54
А Бин по картам 5169?
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
Додано: Суб 16 січ, 2021 13:58
сибас чудить!
в вайбер прийшла новина, що "Твій новий встановлений ліміт ..." грн
по картці з лімітом від UKRSBIBANK!
в мене ізродя такої карти не було
комусь ще прийшли фейкові меседжі?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 16 січ, 2021 14:36
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Так смс никому не приходили! Что они несут за чушь.
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
Додано: Суб 16 січ, 2021 14:41
Ах они самки животных типа хордовые, подтипа черепные, класса млекопитающие, отряда хищные, семейства собачьих...
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