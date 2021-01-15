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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1385138613871388>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:55

  gav написав:
clientage написав:
  IMPRINTER написав:господа, по нью-картам с БИН 516930 есть у кого-то выплата?

да, выплатили
Карте меньше года?

Да, апрельская
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:59

  IMPRINTER написав:господа, по нью-картам с БИН 516930 есть у кого-то выплата?

Нет выплаты
Персмен на горячее сказал системный сбой, доначислят. Но в список не внёс, сказал нас много, всем доначислят.
Кешбек закончился по карте в октябре, в декабре возобновился до 31.01.22 по словам персмена

Апдейт. Ситуация спорная, заняли позицию если не было смс о продлении, то кешбек не продлили. Хорошо в чате остался скрин переписки, где сообщали обратное. Разбираются в ситуации, пока ничего не понятно
Востаннє редагувалось Spring в Суб 16 січ, 2021 13:12, всього редагувалось 1 раз.
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    Spring
     
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    Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 13:04

    по переоткрытой карте кешбек сегодня пришел :)
    Амвросий
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    Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 13:46

      Spring написав:
      IMPRINTER написав:господа, по нью-картам с БИН 516930 есть у кого-то выплата?

    Нет выплаты

    Апдейт. Ситуация спорная, заняли позицию если не было смс о продлении, то кешбек не продлили. Хорошо в чате остался скрин переписки, где сообщали обратное. Разбираются в ситуации, пока ничего не понятно


    По двум старым картам получил кишмиш, хрю.
    Смс о пролонгации кормушки не получал.
    Покупки были 28 и 29 декабря.

    100% сбой. Однозначно Сибас будет держать марку и выплатит всем.
    STIGA
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    Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 13:54

    А Бин по картам 5169?
    РЕФКИ 8)
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      Spring
       
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      Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 13:58

      сибас чудить!
      в вайбер прийшла новина, що "Твій новий встановлений ліміт ..." грн
      по картці з лімітом від UKRSBIBANK!
      в мене ізродя такої карти не було

      комусь ще прийшли фейкові меседжі?
      +50грн !
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      greenozon
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      Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 14:36

      Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

        Spring написав:Апдейт. Ситуация спорная, заняли позицию если не было смс о продлении, то кешбек не продлили. Хорошо в чате остался скрин переписки, где сообщали обратное. Разбираются в ситуации, пока ничего не понятно

      Так смс никому не приходили! Что они несут за чушь.
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      Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 14:41

        Spring написав:
        IMPRINTER написав:господа, по нью-картам с БИН 516930 есть у кого-то выплата?

      Нет выплаты. Персмен на горячее сказал системный сбой, доначислят. Но в список не внёс, сказал нас много, всем доначислят.
      Кешбек закончился по карте в октябре, в декабре возобновился до 31.01.22 по словам персмена

      Апдейт. Ситуация спорная, заняли позицию если не было смс о продлении, то кешбек не продлили. Хорошо в чате остался скрин переписки, где сообщали обратное. Разбираются в ситуации, пока ничего не понятно

      Ах они самки животных типа хордовые, подтипа черепные, класса млекопитающие, отряда хищные, семейства собачьих... :evil:
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      Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:34

        greenozon написав:сибас чудить!
      в вайбер прийшла новина, що "Твій новий встановлений ліміт ..." грн
      по картці з лімітом від UKRSBIBANK!
      в мене ізродя такої карти не було

      комусь ще прийшли фейкові меседжі?

      У вас кредитний ліміт на кредитці Ашана, його і збільшили. Вже вдесяте запитуєте, що за картка з лімітом і ніяк не дійде, що це кредитка.
      Клуб анонімних диванних аналітиків.
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      Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:35

      Тоже выплаты не было, бин 516930.
      729 как обычно тулит "шопопало", говорит ждите конца дня.
      Девочка назвала дату окончания кешбека по моей карте (они видят этот срок) 31.01.22
      Карта старше года
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