Да, апрельская
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 січ, 2021 12:55
Да, апрельская
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 16 січ, 2021 12:59
Нет выплаты
Персмен на горячее сказал системный сбой, доначислят. Но в список не внёс, сказал нас много, всем доначислят.
Кешбек закончился по карте в октябре, в декабре возобновился до 31.01.22 по словам персмена
Апдейт. Ситуация спорная, заняли позицию если не было смс о продлении, то кешбек не продлили. Хорошо в чате остался скрин переписки, где сообщали обратное. Разбираются в ситуации, пока ничего не понятно
Востаннє редагувалось Spring в Суб 16 січ, 2021 13:12, всього редагувалось 1 раз.
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
Додано: Суб 16 січ, 2021 13:46
По двум старым картам получил кишмиш, хрю.
Смс о пролонгации кормушки не получал.
Покупки были 28 и 29 декабря.
100% сбой. Однозначно Сибас будет держать марку и выплатит всем.
Додано: Суб 16 січ, 2021 13:54
А Бин по картам 5169?
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
Додано: Суб 16 січ, 2021 13:58
сибас чудить!
в вайбер прийшла новина, що "Твій новий встановлений ліміт ..." грн
по картці з лімітом від UKRSBIBANK!
в мене ізродя такої карти не було
комусь ще прийшли фейкові меседжі?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 16 січ, 2021 14:36
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Так смс никому не приходили! Что они несут за чушь.
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
Додано: Суб 16 січ, 2021 14:41
Ах они самки животных типа хордовые, подтипа черепные, класса млекопитающие, отряда хищные, семейства собачьих...
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Суб 16 січ, 2021 15:34
У вас кредитний ліміт на кредитці Ашана, його і збільшили. Вже вдесяте запитуєте, що за картка з лімітом і ніяк не дійде, що це кредитка.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 16 січ, 2021 15:35
Тоже выплаты не было, бин 516930.
729 как обычно тулит "шопопало", говорит ждите конца дня.
Девочка назвала дату окончания кешбека по моей карте (они видят этот срок) 31.01.22
Карта старше года
Biden's Laptop Matters
|