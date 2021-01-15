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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 січ, 2021 15:50
Питання: всі кому не заплатили кешбек по прострочених картах,теж не заплатили 1000грн по акції за листопад?
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tarasum
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Додано: Суб 16 січ, 2021 15:55
tarasum написав:
Питання: всі кому не заплатили кешбек по прострочених картах,теж не заплатили 1000грн по акції за листопад?
Невыплата 1000 - это отдельно (её не выплатили как по старым, так и по новым картам)
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Додано: Суб 16 січ, 2021 16:15
tarasum написав:
Питання: всі кому не заплатили кешбек по прострочених картах,теж не заплатили 1000грн по акції за листопад?
в мене так
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Додано: Суб 16 січ, 2021 16:43
tarasum написав:
Питання: всі кому не заплатили кешбек по прострочених картах,теж не заплатили 1000грн по акції за листопад?
так 1000 никому не заплатили, ждемс
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