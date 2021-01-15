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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1385138613871388

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Питання: всі кому не заплатили кешбек по прострочених картах,теж не заплатили 1000грн по акції за листопад?
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:55

  tarasum написав:Питання: всі кому не заплатили кешбек по прострочених картах,теж не заплатили 1000грн по акції за листопад?

Невыплата 1000 - это отдельно (её не выплатили как по старым, так и по новым картам)
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 16:15

  tarasum написав:Питання: всі кому не заплатили кешбек по прострочених картах,теж не заплатили 1000грн по акції за листопад?

в мене так
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 16:43

  tarasum написав:Питання: всі кому не заплатили кешбек по прострочених картах,теж не заплатили 1000грн по акції за листопад?
так 1000 никому не заплатили, ждемс
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 17:35

звонила персуха, сказала, что если до 16.00 понедельника не придет будут составлять индивидуальные заявки. Пока пробуют решить вопрос о массовом доначислении.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 18:10

  IMPRINTER написав:звонила персуха, сказала, что если до 16.00 понедельника не придет будут составлять индивидуальные заявки. Пока пробуют решить вопрос о массовом доначислении.

А о тысяче ничего не сказала ?
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 18:13

  velvet написав:
  IMPRINTER написав:звонила персуха, сказала, что если до 16.00 понедельника не придет будут составлять индивидуальные заявки. Пока пробуют решить вопрос о массовом доначислении.

А о тысяче ничего не сказала ?


по Очевігоде у меня долгов нет .. дажа сотка по сорри-бонусу пришла )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 18:27

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  IMPRINTER написав:звонила персуха, сказала,

згідно нових укроправил кажіть тепер
персухиня
чи
персунениня
чи
перс-єтіть-калать-менеджериня!
:)

а то ще в тюрму посодють!
он в гомеричці вже навіть за слово "бізнесмен" сказане до жінки можуть кинути за гратки! тре говорити бізнес-вумен обовязково
нові тренди 202x :mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 18:31

  greenozon написав:
  IMPRINTER написав:звонила персуха, сказала,

згідно нових укроправил кажіть тепер
персухиня
чи
персунениня
чи
перс-єтіть-калать-менеджериня!
:)

а то ще в тюрму посодють!
он в гомеричці вже навіть за слово "бізнесмен" сказане до жінки можуть кинути за гратки! тре говорити бізнес-вумен обовязково
нові тренди 202x :mrgreen:

Гадюка.
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 19:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Толкнул с ПУМБ на карту сибаса - 10мин, а денег нет. Долго ждать, или неверный способ выбрал?

Операции в связке ПУМБ-Альфа мгновенные.

Update: зачисление есть, отбой
zentol
 
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