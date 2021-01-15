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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 січ, 2021 20:51
zentol написав:
Толкнул с ПУМБ на карту сибаса - 10мин, а денег нет. Долго ждать, или неверный способ выбрал?
Операции в связке ПУМБ-Альфа мгновенные.
Update: зачисление есть, отбой
Мне в УСБ сказали что СЭПы у них активны с 9 до 16 рабоче дни. Значит соврали.
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sergia
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Додано: Суб 16 січ, 2021 21:16
sergia написав: zentol написав:
Толкнул с ПУМБ на карту сибаса - 10мин, а денег нет. Долго ждать, или неверный способ выбрал?
Операции в связке ПУМБ-Альфа мгновенные.
Update: зачисление есть, отбой
Мне в УСБ сказали что СЭПы у них активны с 9 до 16 рабоче дни. Значит соврали.
Но-но, вы нас не путайте. СЭП и р2р -- эт разные весЧи
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 16 січ, 2021 21:23
clientage написав:
Но-но, вы нас не путайте. СЭП и р2р -- эт разные весЧи
Существует ли правило/критерии, по которым можно распознать два вида платежа СЕП и p2p/p2a независимо от банка(в web, mobile приложениях)?
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zentol
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Додано: Суб 16 січ, 2021 21:28
zentol написав: clientage написав:
Но-но, вы нас не путайте. СЭП и р2р -- эт разные весЧи
Существует ли правило/критерии, по которым можно распознать два вида платежа СЕП и p2p/p2a независимо от банка(в web, mobile приложениях)?
для СЭП(ИБАН-перевод) используются реквизиты текущего(карточного) счета, юзается сервис НБУ, работает в опердень. НБУ пока тока эксперементирует с режимом 23/7
для р2р-перевода(манисенда) используется номер карты(16 цифр), юзается сервис МПС, работает круглосуточно
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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