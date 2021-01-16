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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1386138713881389

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 20:51

  zentol написав:Толкнул с ПУМБ на карту сибаса - 10мин, а денег нет. Долго ждать, или неверный способ выбрал?

Операции в связке ПУМБ-Альфа мгновенные.

Update: зачисление есть, отбой

Мне в УСБ сказали что СЭПы у них активны с 9 до 16 рабоче дни. Значит соврали.
sergia
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 21:16

  sergia написав:
  zentol написав:Толкнул с ПУМБ на карту сибаса - 10мин, а денег нет. Долго ждать, или неверный способ выбрал?

Операции в связке ПУМБ-Альфа мгновенные.

Update: зачисление есть, отбой

Мне в УСБ сказали что СЭПы у них активны с 9 до 16 рабоче дни. Значит соврали.

Но-но, вы нас не путайте. СЭП и р2р -- эт разные весЧи :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 21:23

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  clientage написав:Но-но, вы нас не путайте. СЭП и р2р -- эт разные весЧи

Существует ли правило/критерии, по которым можно распознать два вида платежа СЕП и p2p/p2a независимо от банка(в web, mobile приложениях)?
zentol
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 21:28

  zentol написав:
  clientage написав:Но-но, вы нас не путайте. СЭП и р2р -- эт разные весЧи

Существует ли правило/критерии, по которым можно распознать два вида платежа СЕП и p2p/p2a независимо от банка(в web, mobile приложениях)?

для СЭП(ИБАН-перевод) используются реквизиты текущего(карточного) счета, юзается сервис НБУ, работает в опердень. НБУ пока тока эксперИментирует с режимом 23/7. Лимитов нет, есть некие ограничения от конкретных банков на платность/бесплатность.
для р2р-перевода(манисенда) используется номер карты(16 цифр), юзается сервис МПС, работает круглосуточно, есть осязаемые лимиты типа 5/15/30/150
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 23:48

  sergia написав:Мне в УСБ сказали что СЭПы у них активны с 9 до 16 рабоче дни.

СЕП ще з серпня тут на вхід працює у будні з 08:30 до 24:00, а на вихід до 18:45. У вихідні відсипається.
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