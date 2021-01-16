Додано: Нед 17 січ, 2021 10:56

Функционал СЭП 23/7 не есть обязательным. Банки могут его настраивать на свое усмотрение. Кстати до этого, когда его не было, а был просто стандартный СЭП банки тоже имели право устанавливать свои временные рамки как на время отправки платежа так и на время получения платежа. Сам СЭП в мою бытность работал до 20-00. Но некоторые банки принимали платежи для отправки только до 18, кто-то до 18:45 и др.варианты. А приват и вовсе все принятые платежи от физиков отправлял лишь следующим рабочим днем и ничего при этом не нарушал потому как предусмотрел такую фичу в своем рЫгламенте. Так чту у НБУ безусловно есть оганичения для банков по СЭП, но они касаются внутренних технических моментов - до какого времен надо отправить те или иные типы файлов. Но платежей клиентов эти вещи не касаются. Во все что банк прописал во внутреннем рЫгламенте для клиентов - НБУ не вмешивается