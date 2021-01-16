Мне в УСБ сказали что СЭПы у них активны с 9 до 16 рабоче дни. Значит соврали.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 січ, 2021 20:51
Додано: Суб 16 січ, 2021 21:16
Но-но, вы нас не путайте. СЭП и р2р -- эт разные весЧи
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 16 січ, 2021 21:23
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Суб 16 січ, 2021 21:28
для СЭП(ИБАН-перевод) используются реквизиты текущего(карточного) счета, юзается сервис НБУ, работает в опердень. НБУ пока тока эксперИментирует с режимом 23/7. Лимитов нет, есть некие ограничения от конкретных банков на платность/бесплатность.
для р2р-перевода(манисенда) используется номер карты(16 цифр), юзается сервис МПС, работает круглосуточно, есть осязаемые лимиты типа 5/15/30/150
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 16 січ, 2021 23:48
СЕП ще з серпня тут на вхід працює у будні з 08:30 до 24:00, а на вихід до 18:45. У вихідні відсипається.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 17 січ, 2021 09:56
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Странно почему, это же нарушает нормы НБУ вроде.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Нед 17 січ, 2021 10:23
ukrprom2014 если бы нарушал, то наверно влупили бы штраф, не?
Кешбечные карты!
Додано: Нед 17 січ, 2021 10:56
Функционал СЭП 23/7 не есть обязательным. Банки могут его настраивать на свое усмотрение. Кстати до этого, когда его не было, а был просто стандартный СЭП банки тоже имели право устанавливать свои временные рамки как на время отправки платежа так и на время получения платежа. Сам СЭП в мою бытность работал до 20-00. Но некоторые банки принимали платежи для отправки только до 18, кто-то до 18:45 и др.варианты. А приват и вовсе все принятые платежи от физиков отправлял лишь следующим рабочим днем и ничего при этом не нарушал потому как предусмотрел такую фичу в своем рЫгламенте. Так чту у НБУ безусловно есть оганичения для банков по СЭП, но они касаются внутренних технических моментов - до какого времен надо отправить те или иные типы файлов. Но платежей клиентов эти вещи не касаются. Во все что банк прописал во внутреннем рЫгламенте для клиентов - НБУ не вмешивается
Зараз переглядають цей форум: gorbatiuk_v, IDAN, ingtrans, romanauscas, Квесторе_поверніться і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|