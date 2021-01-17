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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1387138813891390

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 986
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 986
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:51

  Flamingo написав:Функционал СЭП 23/7 не есть обязательным. Банки могут его настраивать на свое усмотрение. Кстати до этого, когда его не было, а был просто стандартный СЭП банки тоже имели право устанавливать свои временные рамки как на время отправки платежа так и на время получения платежа. Сам СЭП в мою бытность работал до 20-00. Но некоторые банки принимали платежи для отправки только до 18, кто-то до 18:45 и др.варианты. А приват и вовсе все принятые платежи от физиков отправлял лишь следующим рабочим днем и ничего при этом не нарушал потому как предусмотрел такую фичу в своем рЫгламенте. Так чту у НБУ безусловно есть оганичения для банков по СЭП, но они касаются внутренних технических моментов - до какого времен надо отправить те или иные типы файлов. Но платежей клиентов эти вещи не касаются. Во все что банк прописал во внутреннем рЫгламенте для клиентов - НБУ не вмешивается


функционал СЭП и 8/5 не есть обязательный ... банк может отправлять поедами как когда то алла или отправлять на сл. день как примат ... в течение 3-х дней у банка есть абсолютно закконое право списать ваши деньги, пользоваться ими и никуда не отправлять ... это Украина, детка (с)
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:52

господа, что делать ? уже 15:51, кешбека по нью-карт нет декабрького .. через 10 минут нчинаем по новой ипать персух?
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:59

  IMPRINTER написав:господа, что делать ? уже 15:51, кешбека по нью-карт нет декабрького .. через 10 минут нчинаем по новой ипать персух?

скорее всего пора... мне персмен по обоим картам подтвердил продлено до 31.01.2022 и перевыпускать не надо. (мои в этом месяце заканчиваются). Даже спросила, а вы в декабре СМС о продлении не получали?... типа они кому-то рассылали.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:02

  ol_zy написав:
  IMPRINTER написав:господа, что делать ? уже 15:51, кешбека по нью-карт нет декабрького .. через 10 минут нчинаем по новой ипать персух?

скорее всего пора... мне персмен по обоим картам подтвердил продлено до 31.01.2022 и перевыпускать не надо. (мои в этом месяце заканчиваются). Даже спросила, а вы в декабре СМС о продлении не получали?... типа они кому-то рассылали.


я уже начал )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:22

  IMPRINTER написав:
  ol_zy написав:
  IMPRINTER написав:господа, что делать ? уже 15:51, кешбека по нью-карт нет декабрького .. через 10 минут нчинаем по новой ипать персух?

скорее всего пора... мне персмен по обоим картам подтвердил продлено до 31.01.2022 и перевыпускать не надо. (мои в этом месяце заканчиваются). Даже спросила, а вы в декабре СМС о продлении не получали?... типа они кому-то рассылали.


я уже начал )

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velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:24

velvet

моя кура еще молчит.
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IMPRINTER
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