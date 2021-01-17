Flamingo написав:Функционал СЭП 23/7 не есть обязательным. Банки могут его настраивать на свое усмотрение. Кстати до этого, когда его не было, а был просто стандартный СЭП банки тоже имели право устанавливать свои временные рамки как на время отправки платежа так и на время получения платежа. Сам СЭП в мою бытность работал до 20-00. Но некоторые банки принимали платежи для отправки только до 18, кто-то до 18:45 и др.варианты. А приват и вовсе все принятые платежи от физиков отправлял лишь следующим рабочим днем и ничего при этом не нарушал потому как предусмотрел такую фичу в своем рЫгламенте. Так чту у НБУ безусловно есть оганичения для банков по СЭП, но они касаются внутренних технических моментов - до какого времен надо отправить те или иные типы файлов. Но платежей клиентов эти вещи не касаются. Во все что банк прописал во внутреннем рЫгламенте для клиентов - НБУ не вмешивается
функционал СЭП и 8/5 не есть обязательный ... банк может отправлять поедами как когда то алла или отправлять на сл. день как примат ... в течение 3-х дней у банка есть абсолютно закконое право списать ваши деньги, пользоваться ими и никуда не отправлять ... это Украина, детка (с)
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IMPRINTER написав:господа, что делать ? уже 15:51, кешбека по нью-карт нет декабрького .. через 10 минут нчинаем по новой ипать персух?
скорее всего пора... мне персмен по обоим картам подтвердил продлено до 31.01.2022 и перевыпускать не надо. (мои в этом месяце заканчиваются). Даже спросила, а вы в декабре СМС о продлении не получали?... типа они кому-то рассылали.
IMPRINTER написав:господа, что делать ? уже 15:51, кешбека по нью-карт нет декабрького .. через 10 минут нчинаем по новой ипать персух?
скорее всего пора... мне персмен по обоим картам подтвердил продлено до 31.01.2022 и перевыпускать не надо. (мои в этом месяце заканчиваются). Даже спросила, а вы в декабре СМС о продлении не получали?... типа они кому-то рассылали.
я уже начал )
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IMPRINTER написав:господа, что делать ? уже 15:51, кешбека по нью-карт нет декабрького .. через 10 минут нчинаем по новой ипать персух?
скорее всего пора... мне персмен по обоим картам подтвердил продлено до 31.01.2022 и перевыпускать не надо. (мои в этом месяце заканчиваются). Даже спросила, а вы в декабре СМС о продлении не получали?... типа они кому-то рассылали.
я уже начал )
Как успехи? Мне ответили, что внесли в список, ожидайте. А по штуке Очевыгоды теперь ждать до конца января.