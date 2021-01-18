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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1388138913901391

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 986
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 986
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:40

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  tarasum написав:не уточнили 1000 грн чи вже точно заплатять до кінця січня? чи перенесуть на лютий?!

Они сами походу не знают, то отвечали в начале месяца, что в ближайшие дни, а теперь уже до конца января. Наверное нужно в НБУ жаловаться.
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:03

  Мизантрóп написав:
  ukrprom2014 написав:а как пофиксят - сразу разошлют СМС
и нальют по второму разу :D

ТИЩУ! :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:10

  velvet написав:Они сами походу не знают, то отвечали в начале месяца, что в ближайшие дни, а теперь уже до конца января. Наверное нужно в НБУ жаловаться.

Просив список переможці Оче,кажуть що немає, бо банк не передав.
Жалітися в НБУ на кого на очевигоду?!
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:20

  velvet написав:Они сами походу не знают, то отвечали в начале месяца, что в ближайшие дни, а теперь уже до конца января. Наверное нужно в НБУ жаловаться.

Будьте спокійні, до кінця січня 2210 року точно виплатять.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:34

klug просто к НГ хорошо подготовились и встретили...
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