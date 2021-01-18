Они сами походу не знают, то отвечали в начале месяца, что в ближайшие дни, а теперь уже до конца января. Наверное нужно в НБУ жаловаться.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 січ, 2021 16:40
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Они сами походу не знают, то отвечали в начале месяца, что в ближайшие дни, а теперь уже до конца января. Наверное нужно в НБУ жаловаться.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 17:03
ТИЩУ!
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Додано: Пон 18 січ, 2021 17:10
Додано: Пон 18 січ, 2021 17:20
Будьте спокійні, до кінця січня 2210 року точно виплатять.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 18 січ, 2021 17:34
klug просто к НГ хорошо подготовились и встретили...
Кешбечные карты!
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