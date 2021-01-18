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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 січ, 2021 16:40
tarasum написав:
не уточнили 1000 грн чи вже точно заплатять до кінця січня? чи перенесуть на лютий?!
Они сами походу не знают, то отвечали в начале месяца, что в ближайшие дни, а теперь уже до конца января. Наверное нужно в НБУ жаловаться.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 17:10
velvet написав:
Они сами походу не знают, то отвечали в начале месяца, что в ближайшие дни, а теперь уже до конца января. Наверное нужно в НБУ жаловаться.
Просив список переможці Оче,кажуть що немає, бо банк не передав.
Жалітися в НБУ на кого на очевигоду?!
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Додано: Пон 18 січ, 2021 17:20
velvet написав:
Они сами походу не знают, то отвечали в начале месяца, что в ближайшие дни, а теперь уже до конца января. Наверное нужно в НБУ жаловаться.
Будьте спокійні, до кінця січня 2210 року точно виплатять.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 17:34
klug просто к НГ хорошо подготовились и встретили...
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Додано: Пон 18 січ, 2021 18:07
В фейсбуке пишет представитель, шо до 25 января планируют выслать ключ-коды на тыщу.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 18:12
tarasum написав: velvet написав:
Они сами походу не знают, то отвечали в начале месяца, что в ближайшие дни, а теперь уже до конца января. Наверное нужно в НБУ жаловаться.
Просив список переможці Оче,кажуть що немає, бо банк не передав.
Жалітися в НБУ на кого на очевигоду?!
1.2. Замовником Акції є акціонерне товариство «УКРСИББАНК ».
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: Пон 18 січ, 2021 19:18
stas_rst написав:
до уваги водіїв, хто лиє на КЛО
сьогодні відкрили оплату через додаток і гаманець МП
+5%
Оновіть додаток
ПС.Остання заправка "ГАЗ" через "ТАС" вийшла з дисконтом 13,5% від стартової ціни. Тепер буде +3% = 16,5%
Свято наближається
Дублюю власне повідомлення, оскільки за результатами Кб за грудень заправка через додаток КЛО спрацювала, хоча в 3Дсекюр не відображалась взагалі.
суму витрат спеціально не добивав впритик на 10К і понад суму вартості заправки, щоб бачити нарахування. Усе зійшлось і КБ 5% у моєму випадку нараховується.
Відписуюсь, бо обіцяв
Також додаток дозволяє використовувати наявні купони - 5/4 грн. бенз, 1,3-1,5 - газ
Усім бобра
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stas_rst
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Додано: Пон 18 січ, 2021 19:30
stas_rst написав: stas_rst написав:
до уваги водіїв, хто лиє на КЛО
сьогодні відкрили оплату через додаток і гаманець МП
+5%
Оновіть додаток
ПС.Остання заправка "ГАЗ" через "ТАС" вийшла з дисконтом 13,5% від стартової ціни. Тепер буде +3% = 16,5%
Свято наближається
Дублюю власне повідомлення, оскільки за результатами Кб за грудень заправка через додаток КЛО спрацювала, хоча в 3Дсекюр не відображалась взагалі.
суму витрат спеціально не добивав впритик на 10К і понад суму вартості заправки, щоб бачити нарахування. Усе зійшлось і КБ 5% у моєму випадку нараховується.
Відписуюсь, бо обіцяв
Також додаток дозволяє використовувати наявні купони - 5/4 грн. бенз, 1,3-1,5 - газ
Усім бобра
У вас лимиты тоже не уменьшались? Долбаю уже 2 месяца банк, чтобы исправили в додатке уменьшение установленного лимита на такие операции, пока без результата. Приходится считать вручную сколько осталось до 10тыс.
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