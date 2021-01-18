Они сами походу не знают, то отвечали в начале месяца, что в ближайшие дни, а теперь уже до конца января. Наверное нужно в НБУ жаловаться.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 16:40
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Они сами походу не знают, то отвечали в начале месяца, что в ближайшие дни, а теперь уже до конца января. Наверное нужно в НБУ жаловаться.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 17:03
ТИЩУ!
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Додано: Пон 18 січ, 2021 17:10
Додано: Пон 18 січ, 2021 17:20
Будьте спокійні, до кінця січня 2210 року точно виплатять.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 18 січ, 2021 17:34
klug просто к НГ хорошо подготовились и встретили...
Кешбечные карты!
Додано: Пон 18 січ, 2021 18:07
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
В фейсбуке пишет представитель, шо до 25 января планируют выслать ключ-коды на тыщу.
Додано: Пон 18 січ, 2021 18:12
1.2. Замовником Акції є акціонерне товариство «УКРСИББАНК ».
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Додано: Пон 18 січ, 2021 19:18
Дублюю власне повідомлення, оскільки за результатами Кб за грудень заправка через додаток КЛО спрацювала, хоча в 3Дсекюр не відображалась взагалі.
суму витрат спеціально не добивав впритик на 10К і понад суму вартості заправки, щоб бачити нарахування. Усе зійшлось і КБ 5% у моєму випадку нараховується.
Відписуюсь, бо обіцяв
Також додаток дозволяє використовувати наявні купони - 5/4 грн. бенз, 1,3-1,5 - газ
Усім бобра
Додано: Пон 18 січ, 2021 19:30
У вас лимиты тоже не уменьшались? Долбаю уже 2 месяца банк, чтобы исправили в додатке уменьшение установленного лимита на такие операции, пока без результата. Приходится считать вручную сколько осталось до 10тыс.
Додано: Пон 18 січ, 2021 19:42
Ліміти міняю у додатку із підтвердженням кожного окремо через пуш. Проблем не бачив.
ПС. У мене файлик в екселі "вручну" рахує. Вношу тільки суму витрати, решта - автомат. Елементарна формула.
5% для клітинки (приклад) - =AK23*AL23/100 (де АК - довільна клітинка) - сума витрати, AL(довільна)-для усіх одинаково значення 5)
сума по вертикалі витрат і нарахованого кб - =СУММ(AM2:AM40)
можна спростити до =AK23*0,05 для третьої колонки нарахованого КБ
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