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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1389139013911392>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 986
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 986
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:40

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  tarasum написав:не уточнили 1000 грн чи вже точно заплатять до кінця січня? чи перенесуть на лютий?!

Они сами походу не знают, то отвечали в начале месяца, что в ближайшие дни, а теперь уже до конца января. Наверное нужно в НБУ жаловаться.
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:03

  Мизантрóп написав:
  ukrprom2014 написав:а как пофиксят - сразу разошлют СМС
и нальют по второму разу :D

ТИЩУ! :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:10

  velvet написав:Они сами походу не знают, то отвечали в начале месяца, что в ближайшие дни, а теперь уже до конца января. Наверное нужно в НБУ жаловаться.

Просив список переможці Оче,кажуть що немає, бо банк не передав.
Жалітися в НБУ на кого на очевигоду?!
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:20

  velvet написав:Они сами походу не знают, то отвечали в начале месяца, что в ближайшие дни, а теперь уже до конца января. Наверное нужно в НБУ жаловаться.

Будьте спокійні, до кінця січня 2210 року точно виплатять.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:34

klug просто к НГ хорошо подготовились и встретили...
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:07

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

В фейсбуке пишет представитель, шо до 25 января планируют выслать ключ-коды на тыщу.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:12

  tarasum написав:
  velvet написав:Они сами походу не знают, то отвечали в начале месяца, что в ближайшие дни, а теперь уже до конца января. Наверное нужно в НБУ жаловаться.

Просив список переможці Оче,кажуть що немає, бо банк не передав.
Жалітися в НБУ на кого на очевигоду?!

1.2. Замовником Акції є акціонерне товариство «УКРСИББАНК ».
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:18

  stas_rst написав:до уваги водіїв, хто лиє на КЛО
сьогодні відкрили оплату через додаток і гаманець МП
+5%
Оновіть додаток :)
ПС.Остання заправка "ГАЗ" через "ТАС" вийшла з дисконтом 13,5% від стартової ціни. Тепер буде +3% = 16,5%
Свято наближається :)

Дублюю власне повідомлення, оскільки за результатами Кб за грудень заправка через додаток КЛО спрацювала, хоча в 3Дсекюр не відображалась взагалі.
суму витрат спеціально не добивав впритик на 10К і понад суму вартості заправки, щоб бачити нарахування. Усе зійшлось і КБ 5% у моєму випадку нараховується.
Відписуюсь, бо обіцяв :)
Також додаток дозволяє використовувати наявні купони - 5/4 грн. бенз, 1,3-1,5 - газ
Усім бобра :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:30

  stas_rst написав:
  stas_rst написав:до уваги водіїв, хто лиє на КЛО
сьогодні відкрили оплату через додаток і гаманець МП
+5%
Оновіть додаток :)
ПС.Остання заправка "ГАЗ" через "ТАС" вийшла з дисконтом 13,5% від стартової ціни. Тепер буде +3% = 16,5%
Свято наближається :)

Дублюю власне повідомлення, оскільки за результатами Кб за грудень заправка через додаток КЛО спрацювала, хоча в 3Дсекюр не відображалась взагалі.
суму витрат спеціально не добивав впритик на 10К і понад суму вартості заправки, щоб бачити нарахування. Усе зійшлось і КБ 5% у моєму випадку нараховується.
Відписуюсь, бо обіцяв :)
Також додаток дозволяє використовувати наявні купони - 5/4 грн. бенз, 1,3-1,5 - газ
Усім бобра :)

У вас лимиты тоже не уменьшались? Долбаю уже 2 месяца банк, чтобы исправили в додатке уменьшение установленного лимита на такие операции, пока без результата. Приходится считать вручную сколько осталось до 10тыс.
Hit777
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:42

  Hit777 написав: У вас лимиты тоже не уменьшались? Долбаю уже 2 месяца банк, чтобы исправили в додатке уменьшение установленного лимита на такие операции, пока без результата. Приходится считать вручную сколько осталось до 10тыс.

Ліміти міняю у додатку із підтвердженням кожного окремо через пуш. Проблем не бачив.
ПС. У мене файлик в екселі "вручну" рахує. Вношу тільки суму витрати, решта - автомат. Елементарна формула.
5% для клітинки (приклад) - =AK23*AL23/100 (де АК - довільна клітинка) - сума витрати, AL(довільна)-для усіх одинаково значення 5)
сума по вертикалі витрат і нарахованого кб - =СУММ(AM2:AM40)
можна спростити до =AK23*0,05 для третьої колонки нарахованого КБ
stas_rst
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