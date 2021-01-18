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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1389139013911392

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 986
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 986
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:49

stas_rst так есть же пфм раздел, где всё посчитано...зачем эти муки
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omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 21:00

  omb написав:stas_rst так есть же пфм раздел, где всё посчитано...зачем эти муки

там в "прочих" надо отсеевать лабуду типа операций для внутрибанк учета и погашений задолжености,не предусмотренной договором,которые плюсуются с комуной и оплатами.Та ещё апка :mrgreen:
Мизантрóп
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  #<1 ... 1389139013911392
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