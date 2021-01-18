Додано: Пон 18 січ, 2021 21:35

Мизантрóп написав: omb написав: stas_rst так есть же пфм раздел, где всё посчитано...зачем эти муки так есть же пфм раздел, где всё посчитано...зачем эти муки

там в "прочих" надо отсеевать лабуду типа операций для внутрибанк учета и погашений задолжености,не предусмотренной договором,которые плюсуются с комуной и оплатами.Та ещё апка там в "прочих" надо отсеевать лабуду типа операций для внутрибанк учета и погашений задолжености,не предусмотренной договором,которые плюсуются с комуной и оплатами.Та ещё апка

Кстати, подобная фича мало у кого есть. Навскидку вспомню monobank, izibank, А-Банк (кривая, СЭП показывает как коммуналку). Так что, ИМХО, тут нечего на приложение пинять. Было бы в принципе удобнее, если бы вообще не показывали пользователю эти ненужные транзакции, но, с другой стороны, это они особо не интересны, потому что теховер без последствий. Но это вопрос не к приложению, как таковому.Я посторонним приложением пользусь для ведения домашней бухгалтерии и построения такого рода диаграмм, поэтому мне вся эта аналитика в приложениях не очень интересна, но ради любопытства игрался.