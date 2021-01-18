|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 січ, 2021 20:49
stas_rst так есть же пфм раздел, где всё посчитано...зачем эти муки
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2834
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 січ, 2021 21:35
Мизантрóп написав: omb написав:stas_rst
так есть же пфм раздел, где всё посчитано...зачем эти муки
там в "прочих" надо отсеевать лабуду типа операций для внутрибанк учета и погашений задолжености,не предусмотренной договором,которые плюсуются с комуной и оплатами.Та ещё апка
Кстати, подобная фича мало у кого есть. Навскидку вспомню monobank, izibank, А-Банк (кривая, СЭП показывает как коммуналку). Так что, ИМХО, тут нечего на приложение пинять. Было бы в принципе удобнее, если бы вообще не показывали пользователю эти ненужные транзакции, но, с другой стороны, это они особо не интересны, потому что теховер без последствий. Но это вопрос не к приложению, как таковому.
Я посторонним приложением пользусь для ведения домашней бухгалтерии и построения такого рода диаграмм, поэтому мне вся эта аналитика в приложениях не очень интересна, но ради любопытства игрался.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 2263
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 295 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 січ, 2021 21:41
omb написав:stas_rst так есть же пфм раздел, где всё посчитано...зачем эти муки
Я писав вище - в 3дс не все потрапляє але нараховує
ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 1068
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 18 січ, 2021 21:42
stas_rst написав:
omb написав:stas_rst так есть же пфм раздел, где всё посчитано...зачем эти муки
Я писав вище - в 3дс не все потрапляє але нараховує
часть в интернет покупки попадает, а часть в интернет покупки 3дс
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 3357
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 467 раз.
- Подякували: 830 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 січ, 2021 21:44
stas_rst написав:
omb написав:stas_rst так есть же пфм раздел, где всё посчитано...зачем эти муки
Я писав вище - в 3дс не все потрапляє але нараховує
А в обычные расчеты в Интернет попадает? Там 2 похожих пункта для расчетов в Интернет: с 3DS и без.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 2263
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 295 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 січ, 2021 21:48
ingtrans написав:
А в обычные расчеты в Интернет попадает? Там 2 похожих пункта для расчетов в Интернет: с 3DS и без.
вот в них все и попадает. Обычно в 3дс
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 3357
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 467 раз.
- Подякували: 830 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 січ, 2021 21:51
Амвросий написав: ingtrans написав:
А в обычные расчеты в Интернет попадает? Там 2 похожих пункта для расчетов в Интернет: с 3DS и без.
вот в них все и попадает. Обычно в 3дс
Да я знаю, куда попадают без 3DS, я ж еще застал времена, когда StarInform был платным
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 2263
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 295 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 січ, 2021 22:00
stas_rst написав:
omb написав:stas_rst так есть же пфм раздел, где всё посчитано...зачем эти муки
Я писав вище - в 3дс не все потрапляє але нараховує
ну так там все есть...
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2834
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|