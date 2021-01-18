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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1389139013911392

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 986
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 986
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:49

stas_rst так есть же пфм раздел, где всё посчитано...зачем эти муки
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 21:00

  omb написав:stas_rst так есть же пфм раздел, где всё посчитано...зачем эти муки

там в "прочих" надо отсеевать лабуду типа операций для внутрибанк учета и погашений задолжености,не предусмотренной договором,которые плюсуются с комуной и оплатами.Та ещё апка :mrgreen:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 21:35

  Мизантрóп написав:
  omb написав:stas_rst так есть же пфм раздел, где всё посчитано...зачем эти муки

там в "прочих" надо отсеевать лабуду типа операций для внутрибанк учета и погашений задолжености,не предусмотренной договором,которые плюсуются с комуной и оплатами.Та ещё апка :mrgreen:

Кстати, подобная фича мало у кого есть. Навскидку вспомню monobank, izibank, А-Банк (кривая, СЭП показывает как коммуналку). Так что, ИМХО, тут нечего на приложение пинять. Было бы в принципе удобнее, если бы вообще не показывали пользователю эти ненужные транзакции, но, с другой стороны, это они особо не интересны, потому что теховер без последствий. Но это вопрос не к приложению, как таковому.
Я посторонним приложением пользусь для ведения домашней бухгалтерии и построения такого рода диаграмм, поэтому мне вся эта аналитика в приложениях не очень интересна, но ради любопытства игрался.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 21:41

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

omb написав:stas_rst так есть же пфм раздел, где всё посчитано...зачем эти муки
Я писав вище - в 3дс не все потрапляє але нараховує
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 21:42

  stas_rst написав:
omb написав:stas_rst так есть же пфм раздел, где всё посчитано...зачем эти муки
Я писав вище - в 3дс не все потрапляє але нараховує


часть в интернет покупки попадает, а часть в интернет покупки 3дс
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 21:44

  stas_rst написав:
omb написав:stas_rst так есть же пфм раздел, где всё посчитано...зачем эти муки
Я писав вище - в 3дс не все потрапляє але нараховує

А в обычные расчеты в Интернет попадает? Там 2 похожих пункта для расчетов в Интернет: с 3DS и без.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 21:48

  ingtrans написав:А в обычные расчеты в Интернет попадает? Там 2 похожих пункта для расчетов в Интернет: с 3DS и без.


вот в них все и попадает. Обычно в 3дс
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 21:51

  Амвросий написав:
  ingtrans написав:А в обычные расчеты в Интернет попадает? Там 2 похожих пункта для расчетов в Интернет: с 3DS и без.


вот в них все и попадает. Обычно в 3дс

Да я знаю, куда попадают без 3DS, я ж еще застал времена, когда StarInform был платным :)
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 22:00

  stas_rst написав:
omb написав:stas_rst так есть же пфм раздел, где всё посчитано...зачем эти муки
Я писав вище - в 3дс не все потрапляє але нараховує
ну так там все есть...
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 08:44

  STIGA написав:Однозначно Сибас будет держать марку и выплатит всем.

За операции в ноябре до сих пор так и не выплатил, так что насчет марки сомнительно :?
sola
 
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