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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1390139113921393

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 986
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 986
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 09:41

  stas_rst написав:
omb написав:stas_rst так есть же пфм раздел, где всё посчитано...зачем эти муки
Я писав вище - в 3дс не все потрапляє але нараховує


Меня все устраивало, пока не пошли операции с предавторизацией (заправки на ОККО и КЛО через их приложения).
Установил 1 раз 2 месячных лимита по 10тыс. на "Сумарно на все операции" и на "Расчеты в сети Интернет (3Д)" и больше их не менял. После каждой оплаты в интернет (на другие операции не использую карту) остаток лимита уменьшался и было понятно сколько еще до конца месяца осталось. Не нужны никакие таблицы/эксели.
Но после оплат с предавторизацией - остаток лимитов не уменьшаются, таким образом теряется их смысл. Теперь нужно смотреть в ПФМ на сумму всех затрат. До сих пор не могу добиться от банка исправить это.
Hit777
 
Повідомлень: 16
З нами з: 04.06.19
Подякував: 4 раз.
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  #<1 ... 1390139113921393
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