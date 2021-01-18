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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1390139113921393

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 986
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 986
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 09:41

  stas_rst написав:
omb написав:stas_rst так есть же пфм раздел, где всё посчитано...зачем эти муки
Я писав вище - в 3дс не все потрапляє але нараховує


Меня все устраивало, пока не пошли операции с предавторизацией (заправки на ОККО и КЛО через их приложения).
Установил 1 раз 2 месячных лимита по 10тыс. на "Сумарно на все операции" и на "Расчеты в сети Интернет (3Д)" и больше их не менял. После каждой оплаты в интернет (на другие операции не использую карту) остаток лимита уменьшался и было понятно сколько еще до конца месяца осталось. Не нужны никакие таблицы/эксели.
Но после оплат с предавторизацией - остаток лимитов не уменьшаются, таким образом теряется их смысл. Теперь нужно смотреть в ПФМ на сумму всех затрат. До сих пор не могу добиться от банка исправить это.
Hit777
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 11:16

  sola написав:
  STIGA написав:Однозначно Сибас будет держать марку и выплатит всем.

За операции в ноябре до сих пор так и не выплатил, так что насчет марки сомнительно :?
та ладно, я верю, что все будет... по крайней мере все решалось до єтого
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 11:26

  omb написав:
  sola написав:
  STIGA написав:Однозначно Сибас будет держать марку и выплатит всем.

За операции в ноябре до сих пор так и не выплатил, так что насчет марки сомнительно :?
та ладно, я верю, что все будет... по крайней мере все решалось до єтого

Но таких задержек ещё не было.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 11:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  velvet написав:Но таких задержек ещё не было.
всё бывает в первый раз
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 12:19

Мизантрóп задержка пока что 2 недели..
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 12:28

  omb написав:Мизантрóп задержка пока что 2 недели..
Ну лично для меня показатель, что банк признает что да есть задержка, но все выплатим. Просто это очень отличается к примеру от того что было у #зеленалайно со стейками. Поэтому готов подставить банку свое плечо - в смысле сижу на попе ровно. Наблюдаю :wink:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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