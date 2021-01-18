omb написав:stas_rst так есть же пфм раздел, где всё посчитано...зачем эти муки
Я писав вище - в 3дс не все потрапляє але нараховує
Меня все устраивало, пока не пошли операции с предавторизацией (заправки на ОККО и КЛО через их приложения). Установил 1 раз 2 месячных лимита по 10тыс. на "Сумарно на все операции" и на "Расчеты в сети Интернет (3Д)" и больше их не менял. После каждой оплаты в интернет (на другие операции не использую карту) остаток лимита уменьшался и было понятно сколько еще до конца месяца осталось. Не нужны никакие таблицы/эксели. Но после оплат с предавторизацией - остаток лимитов не уменьшаются, таким образом теряется их смысл. Теперь нужно смотреть в ПФМ на сумму всех затрат. До сих пор не могу добиться от банка исправить это.
omb написав:Мизантрóп задержка пока что 2 недели..
Ну лично для меня показатель, что банк признает что да есть задержка, но все выплатим. Просто это очень отличается к примеру от того что было у #зеленалайно со стейками. Поэтому готов подставить банку свое плечо - в смысле сижу на попе ровно. Наблюдаю
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Пришел перевод через Paysend на нью кард. УСБ взял комисию за непонятную конвертацию 4%. Paysend по сути сам конвертирует и пересылает гривню. Это где-то прописано в тарифах? На Форвард приходилли без всякой комиссии.
В поддержке ответили такое: Розрахунки між банком і платіжною системою відбуваються в доларах, тому сума, конвертувалася в долари по курсу MasterCard, а потім в гривню по курсу UKRSIBBANK.
Это только в УСБ такой маразм или это Форвард исключение из правил?
Востаннє редагувалось sergia в Вів 19 січ, 2021 14:12, всього редагувалось 1 раз.
omb написав:Мизантрóп задержка пока что 2 недели..
Ну лично для меня показатель, что банк признает что да есть задержка, но все выплатим. Просто это очень отличается к примеру от того что было у #зеленалайно со стейками. Поэтому готов подставить банку свое плечо - в смысле сижу на попе ровно. Наблюдаю
Оно то так, но если бы это был первый блин комом. Сначала не заплатили эту 1000 за ноябрь, потом как-бы продлили кешбэк по старым картам и по факту не выплатили кешбэк за декабрь. Сейчас срок решения проблемы называют конец января, что как-то странно совпадает со сроком действия программы кешбэка до её продления. Хуже всего неопределенность: сначала говорят, что зачислят в ближайшие дни, теперь до конца января.