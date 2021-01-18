Додано: Вів 19 січ, 2021 09:41

stas_rst написав: omb написав: stas_rst так есть же пфм раздел, где всё посчитано...зачем эти муки Я писав вище - в 3дс не все потрапляє але нараховує Я писав вище - в 3дс не все потрапляє але нараховує

Меня все устраивало, пока не пошли операции с предавторизацией (заправки на ОККО и КЛО через их приложения).Установил 1 раз 2 месячных лимита по 10тыс. на "Сумарно на все операции" и на "Расчеты в сети Интернет (3Д)" и больше их не менял. После каждой оплаты в интернет (на другие операции не использую карту) остаток лимита уменьшался и было понятно сколько еще до конца месяца осталось. Не нужны никакие таблицы/эксели.Но после оплат с предавторизацией - остаток лимитов не уменьшаются, таким образом теряется их смысл. Теперь нужно смотреть в ПФМ на сумму всех затрат. До сих пор не могу добиться от банка исправить это.