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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13921393139413951396>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 986
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 986
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:58

  ukrprom2014 написав:
  sergia написав:перевод через Paysend на нью кард.

Зависит от того куда пришло, на карту или на счет.
Если на карту - никаких комиссий за вход нет.
Причем если зарегаться с промокодом FIRST то и пайсенд комиссию не возьмет (а стандартно 2$)

Комиссию платил отправитель.
Странно что в Форварде, Укргазбанке и даже Привате никто не делал двойную конвертацию, когда заходит гривна из-за границы. Хотел сразу закинуть сюда деньги что бы коммуналку оплатить, а тут такой тупой залет).
А есть представитель банка с кем можно решить эту ситуацию? А то в чате ссылаются на DCC и тупик. Уже в течении часа переписка ни очем.
sergia
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 15:07

такий от момент - Мастерпас не дає можливості зайти в гаманець на сайті.
Хром, Мозілла, сафарі, Едж. Видає або помилковість даних, або збій
Хто що знає з цього приводу ?
Дякую!
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 15:15

  stas_rst написав:такий от момент - Мастерпас не дає можливості зайти в гаманець на сайті.
Хром, Мозілла, сафарі, Едж. Видає або помилковість даних, або збій
Хто що знає з цього приводу ?
Дякую!

Агаа, на днях тоже мучался, с разными брузерами
Получилось удалить/добавить карту через доступ в Фишке :idea:
Можно еще Сильпо попробовать
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 15:20

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  sergia написав:А есть представитель банка с кем можно решить эту ситуацию?

В этом топике нету :(
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 15:38

  clientage написав:
  stas_rst написав:такий от момент - Мастерпас не дає можливості зайти в гаманець на сайті.
Хром, Мозілла, сафарі, Едж. Видає або помилковість даних, або збій
Хто що знає з цього приводу ?
Дякую!

Агаа, на днях тоже мучался, с разными брузерами
Получилось удалить/добавить карту через доступ в Фишке :idea:
Можно еще Сильпо попробовать

Дякую. Та карти ніби всі потрібні підтягнув, от тільки сам кабінет наглухо закритий.
Пароль вдалось поміняти через Сафарі з огризка (на вхід теж не працює).
Хром тупо блокував навіть відновлення пароля.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 15:57

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Начали коды на 1000 грн рассылать. Время на обмен, только до 23:00.
П.С. А стоп, это не те коды. Предлагает на ваучеры менять.
Востаннє редагувалось Фантом в Вів 19 січ, 2021 16:01, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 15:59

  Фантом написав:Начали коды на 1000 грн рассылать
Пришло в смс от OCHEVYGODA, пушем так и не залетело 8)
Срок действия – до 19.01.2021 23:00 :!:
Востаннє редагувалось killer bees в Вів 19 січ, 2021 16:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:03

  Фантом написав:П.С. А стоп, это не те коды. Предлагает на ваучеры менять.

Внизу, под Сильпо и Фора, есть иконка "Кешбек", на неё нажмите и будет кешбек деньгами :)
mikos
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:05

  killer bees написав:
  Фантом написав:Начали коды на 1000 грн рассылать
Пришло в смс от OCHEVYGODA, пушем так и не залетело 8)
Срок действия – до 19.01.2021 :!:

еще и до 23:00 :)
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приехал родной :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
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