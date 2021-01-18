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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 січ, 2021 14:58
ukrprom2014 написав: sergia написав:
перевод через Paysend на нью кард.
Зависит от того куда пришло, на карту или на счет.
Если на карту - никаких комиссий за вход нет.
Причем если зарегаться с промокодом FIRST то и пайсенд комиссию не возьмет (а стандартно 2$)
Комиссию платил отправитель.
Странно что в Форварде, Укргазбанке и даже Привате никто не делал двойную конвертацию, когда заходит гривна из-за границы. Хотел сразу закинуть сюда деньги что бы коммуналку оплатить, а тут такой тупой залет).
А есть представитель банка с кем можно решить эту ситуацию? А то в чате ссылаются на DCC и тупик. Уже в течении часа переписка ни очем.
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sergia
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Додано: Вів 19 січ, 2021 15:07
такий от момент - Мастерпас не дає можливості зайти в гаманець на сайті.
Хром, Мозілла, сафарі, Едж. Видає або помилковість даних, або збій
Хто що знає з цього приводу ?
Дякую!
ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
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stas_rst
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Додано: Вів 19 січ, 2021 15:15
stas_rst написав:
такий от момент - Мастерпас не дає можливості зайти в гаманець на сайті.
Хром, Мозілла, сафарі, Едж. Видає або помилковість даних, або збій
Хто що знає з цього приводу ?
Дякую!
Агаа, на днях тоже мучался, с разными брузерами
Получилось удалить/добавить карту через доступ в Фишке
Можно еще Сильпо попробовать
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 19 січ, 2021 15:38
clientage написав: stas_rst написав:
такий от момент - Мастерпас не дає можливості зайти в гаманець на сайті.
Хром, Мозілла, сафарі, Едж. Видає або помилковість даних, або збій
Хто що знає з цього приводу ?
Дякую!
Агаа, на днях тоже мучался, с разными брузерами
Получилось удалить/добавить карту через доступ в Фишке
Можно еще Сильпо попробовать
Дякую. Та карти ніби всі потрібні підтягнув, от тільки сам кабінет наглухо закритий.
Пароль вдалось поміняти через Сафарі з огризка (на вхід теж не працює).
Хром тупо блокував навіть відновлення пароля.
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stas_rst
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Додано: Вів 19 січ, 2021 15:57
Начали коды на 1000 грн рассылать. Время на обмен, только до 23:00.
П.С. А стоп, это не те коды. Предлагает на ваучеры менять.
Востаннє редагувалось Фантом
в Вів 19 січ, 2021 16:01, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Вів 19 січ, 2021 15:59
Фантом написав:
Начали коды на 1000 грн рассылать
Пришло в смс
от OCHEVYGODA, пушем так и не залетело
Срок действия – до 19.01.2021
23:00
Востаннє редагувалось killer bees
в Вів 19 січ, 2021 16:07, всього редагувалось 1 раз.
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killer bees
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Додано: Вів 19 січ, 2021 16:03
Фантом написав:
П.С. А стоп, это не те коды. Предлагает на ваучеры менять.
Внизу, под Сильпо и Фора, есть иконка "Кешбек", на неё нажмите и будет кешбек деньгами
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mikos
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Додано: Вів 19 січ, 2021 16:05
killer bees написав: Фантом написав:
Начали коды на 1000 грн рассылать
Пришло в смс
от OCHEVYGODA, пушем так и не залетело
Срок действия – до 19.01.2021
еще и до 23:00
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yevgen12
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Додано: Вів 19 січ, 2021 16:06
приехал родной
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