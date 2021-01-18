Сенкс. По всем аккам в этот раз смс разослали, что не может не радовать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 січ, 2021 16:06
Сенкс. По всем аккам в этот раз смс разослали, что не может не радовать.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 19 січ, 2021 16:10
УРрря! прийшла листопадова тисячка від УкрСиба!
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Додано: Вів 19 січ, 2021 16:11
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
application error
Додано: Вів 19 січ, 2021 16:12
Сайт очевыгоды прилег или мне прислали не ту ссылку для подтверждения 1к? Вот ссыль, что прислали:
Додано: Вів 19 січ, 2021 16:13
Додано: Вів 19 січ, 2021 16:14
прилёг
Додано: Вів 19 січ, 2021 16:14
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Естественно, все ж ломанулись коды вводить.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 19 січ, 2021 16:14
УСІ найкрутіші свинорили найкрутішого форуму України ринулись на очевигоду і ЗАВАЛИЛИ нещасний бідолажний сервер, який обслуговує макс пару людей в хвилину
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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