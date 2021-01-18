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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1393139413951396>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 986
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 986
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:06

  mikos написав:
  Фантом написав:П.С. А стоп, это не те коды. Предлагает на ваучеры менять.

Внизу, под Сильпо и Фора, есть иконка "Кешбек", на неё нажмите и будет кешбек деньгами :)

Сенкс. По всем аккам в этот раз смс разослали, что не может не радовать.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:10

УРрря! прийшла листопадова тисячка від УкрСиба! :)

---


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- Сертифікат на відповідну суму у партнера на Ваш вибір. Ви отримаєте свій сертифікат миттєво у додатку UKRSIB online.
- Кешбек. Кешбек буде нараховано протягом 20 робочих днів.

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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:12

Сайт очевыгоды прилег или мне прислали не ту ссылку для подтверждения 1к? Вот ссыль, что прислали: https://rules.ochevygoda.com.ua/exc
unknownurl
 
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все зависло....
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:13

тоже самое, сайт лежит(
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:13

  unknownurl написав:Сайт очевыгоды прилег...

Ага, прилёг :) Я 5 мин назад нормально обменял код.
mikos
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:14

  unknownurl написав:Сайт очевыгоды прилег или мне прислали не ту ссылку для подтверждения 1к? Вот ссыль, что прислали: https://rules.ochevygoda.com.ua/exc

прилёг
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:14

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Естественно, все ж ломанулись коды вводить. :D
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:14

УСІ найкрутіші свинорили найкрутішого форуму України ринулись на очевигоду і ЗАВАЛИЛИ нещасний бідолажний сервер, який обслуговує макс пару людей в хвилину :lol: :lol:
+50грн !
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