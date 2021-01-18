RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1393139413951396

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 986
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 986
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:15

greenozon они юзают heroku, еще наверное и бесплатную версию.
unknownurl
 
Повідомлень: 321
З нами з: 01.10.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:16

  greenozon написав:УСІ найкрутіші свинорили найкрутішого форуму України ринулись на очевигоду і ЗАВАЛИЛИ нещасний бідолажний сервер, який обслуговує макс пару людей в хвилину :lol: :lol:

Полежить до 23:00 а далі вже й не треба буде... Хитрий план банку :mrgreen:
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 332
З нами з: 08.01.20
Подякував: 47 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:17

  greenozon написав:УСІ найкрутіші свинорили найкрутішого форуму України ринулись на очевигоду і ЗАВАЛИЛИ нещасний бідолажний сервер, який обслуговує макс пару людей в хвилину :lol: :lol:


найкрутіші всё успели обменять до падения сайта)))
Hack-Stock
 
Повідомлень: 663
З нами з: 26.09.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:18

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Пожоже они ввели в действие тот пункт правил, который гласит, что они не отвечают за проблемы с каналами связи и оборудованием.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3723
З нами з: 14.10.08
Подякував: 219 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:24

ділов то - робим скріншот, оформлюємо заявку в очевигоду і чекаємо відповіді
а для очевигоди - безкоштовний тест на їх систему!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10609
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 778 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1393139413951396
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: DONALD, vitaliy1111 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Місто Банк (944)
19.01.2021 16:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.