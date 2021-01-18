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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 січ, 2021 16:16
Полежить до 23:00 а далі вже й не треба буде... Хитрий план банку
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Додано: Вів 19 січ, 2021 16:17
Додано: Вів 19 січ, 2021 16:18
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Пожоже они ввели в действие тот пункт правил, который гласит, что они не отвечают за проблемы с каналами связи и оборудованием.
Додано: Вів 19 січ, 2021 16:24
ділов то - робим скріншот, оформлюємо заявку в очевигоду і чекаємо відповіді
а для очевигоди - безкоштовний тест на їх систему!
+50грн !
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